РПЦ остановит поминовение Александрийского патриарха из-за признания им ПЦУ

Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от поминовения в диптихах патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в Telegram-канале Владимир Легойда, являющийся председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Он отметил, что это решение устанавливается в постановлении Синода.

Легойда также рассказал, что РПЦ, которая не признает канонического статуса ПЦУ, перестает молитвенное и евхаристическое общение с Феодором II.

Уточняется, что при этом Русская православная церковь намерена сохранить контакты с теми архиереями Александрийской Православной Церкви, которые не поддержали решение своего патриарха.