В черногорской Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

В Черногории, в городе Подгорица, 26 декабря верующие и священники во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протестное шествие к зданию парламента в центре города из-за спорного закона о вероисповедании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что дорогу протестующим преградили сотрудники полиции.

По данным агентства, акция имела мирный характер: возле кордонов верующие устроили молебен.

При этом, премьер-министр страны Душко Маркович, а также депутаты парламента от оппозиции призвали полицию не применять силу против протестующих граждан.

Отмечается, что в Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде.