«Реал Сосьедад» Захаряна проиграл «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» переиграл «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла в испанской столице на «Рияд Эйр Метрополитано» и завершилась со счетом 3:2. У победителей в первом тайме отличился Александер Серлот, во втором преимущество хозяев увеличил Хосе Мария Хименес, оформивший дубль. В составе гостевой команды голы на счету Карлоса Солера и Микеля Ойярсабаля.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.

После этой игры мадридцы набрали 54 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Сан-Себастьяна с активом в 35 очков осталась на восьмой позиции в таблице Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» вышли в финал Кубка Испании. Команды поспорят за трофей в Севилье, финальная игра состоится на Олимпийском стадионе 18 апреля.

