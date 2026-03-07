Шеф Пентагона намекнул на скорое возвращение США «в свое полушарие»

Взгляд США был слишком долго направлен на далекие границы и страны, заявил на саммите «Щит Америки» глава Пентагона Пит Хегсет.

Глава оборонного ведомства сформулировал американский подход к решению проблем в других регионах во фразе: «Мир с помощью силы». Он намекнул, что США переключатся на «собственные границы, свое полушарие».

До этого Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS News, что у него не вызывают какое-либо беспокойство утверждения о «передаче Россией» разведывательной информации Ирану. По его словам, единственные, кому сейчас стоит волноваться, — это иранцы, «которые думают, что будут жить».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что после Ирана переключатся на Кубу.