Москвичей предупредили о предстоящих похолоданиях

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет похолодание. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что температура в Москве начнет понижаться начиная с четверга, 26 декабря.

И.о. директора Гидрометцентра уточнил, что с каждым днем столбики термометров будут опускаться на один-два градуса, однако сильнее всего спад будет ощущаться в воскресенье, 29 декабря.

Он добавил, что с четверга температура воздуха будет около нулевой отметки.

«Это уже все-таки хоть как-то на зиму похоже», — сказал Вильфанд.

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