В Якутии школьник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы

В Якутии ученик шестого класса ночью совершил побег из дома, после чего отморозил себе обе стопы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.

Как стало известно, школьника нашла следственно-оперативная группа после того, как его родители обратились в полицию.

Уточняется, что ребенок был найден рядом со своим домом.

В ведомстве рассказали, что после этого мальчика доставили в больницу «с обморожениями обеих стоп I-II степени».