При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая

В результате пожара в двух общежитиях в поселке Залари Иркутской области погибли двое граждан Китая, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника, пострадавшие также имеют китайское гражданство.

Известно, что огонь затронул площадь в 350 квадратных метров, здания были деревянные.

В настоящее время пожар ликвидирован, идет разбор завалов.

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