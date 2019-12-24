Голикова заявила о снижении смертности в России на 1,7%

Зампреда правительства России Татьяна Голикова отметила, что за десять месяцев 2019 года россияне стали реже умирать на 1,7% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Голиковой, показатели по снижения смертности могли быть лучше, но этого не произошло, вероятно, из-за природных явлений и неправильного кодирования причин смертности.

Ранее Федеральной службы государственной статистики сообщила, что естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года, согласно подсчетам экспертов, достигла рекордного показателя за 11 лет. Предположительно, причиной убыли населения является увеличение среднего возраста рождения первенцев, а также снижение смертности.

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