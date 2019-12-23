Четыре человека погибли при пожаре в психинтернате на Украине

В Луганской области Украины произошел пожар в здании психоневрологического интерната. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара погибли четыре человека, еще трое пострадали. Всего были эвакуированы 109 человек.

Отмечается, что одноэтажное здание загорелось вечером 22 декабря в селе Бутковка. Площадь пожара составила 100 метров.

В областном управлении Нацполиции Украины заявили о возбуждении уголовного дела по статьям «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебная халатность»