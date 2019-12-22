Человек погиб при обрушении здания в Омской области
Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении здания в Омской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обрушение трех этажей четырехэтажного здания комбикормового завода произошло в Омской области, существует угроза обрушения перегородки первого этажа.
Инцидент произошел при демонтаже неэксплуатируемого здания.
На месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц специальной техники.
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