Японцы выбрали главные мировые события 2019 года

По версии читателей крупнейшей японской газеты The Yomiuri Shimbun выбраны несколько главных событий 2019 года, сообщает ТАСС.

Среди самых важных событий — протесты в Гонконге, которые длятся с весны 2019 года. Требования протестующих: полностью отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, освободить арестованных в ходе протестов, расследовать действия правоохранительных органов, а также ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.

Также главным событием 2019 года назван пожар в Нотр-Даме, произошедший 15 апреля. В результате возгорания был обрушен шпиль и крыша сооружения.

Третью строчку в рейтинге занимает выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг, после которого она стала знаменитой и привлекла внимание к проблемам окружающей среды.

Уточняется, что список был составлен по данным опроса почти 12 тыс. читателей издания.