Самолет рейса Гоа — Москва совершил вынужденную посадку в Баку
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Летевший из Гоа в Москву самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air совершил в субботу, 21 декабря, посадку в аэропорту Баку из-за технических проблем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева.
В пресс-службе уточнили, что все пассажиры рейса будут обеспечены горячим питанием и напитками на период нахождения в аэропорту Баку.
Там добавили, что авиакомпании AZUR Air пришлет за пассажирами другой самолет.
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