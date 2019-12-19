Глава НАБУ попал в реестр коррупционеров Украины

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Отмечается, что парламентарий опубликовал в социальных сетях фрагмент госреестра с соответствующей информацией.

По его мнению, следующим шагом является отстранение Сытника от должности и призвал для этого «сделать все».

«Коррупционерам не место во власти», — подчеркнул Гончаренко.

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