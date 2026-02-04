В ЕК объяснили, как дополнительное финансирование поможет Киеву

Фон дер Ляйен: выделение финансирования Киеву укрепит его позиции на переговорах

Выделение финансирования Украине на сумму €90 млрд укрепит позиции Киева на переговорах. Об этом на своей странице в соцсети X заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, предоставление финансирования Украине является символом непоколебимой солидарности Евросоюза с Киевом.

До этого сообщалось, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы.

Кредит будет выдаваться Украине только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.

В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами. Лидеры Венгрии, Чехии и Словакии не стали подписывать документ о еврофинансировании Украины.

Ранее в Киеве назвали сумму кредита, полученного в 2025 году за счет российских активов.