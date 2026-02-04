Мужчина избил работницу магазина в Петербурге из-за того, что та не дала ему украсть масло

В Петербурге неудачливый вор сливочного масла избил работницу магазина, помешавшую ему. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков. Персонал супермаркета заподозрил посетителя в попытке кражи сливочного масла и остановил его у выхода. В ходе возникшего конфликта ранее судимый злоумышленник избил одну из работниц торговой точки.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали нападавшего, затем его доставили в отдел полиции. Мужчину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью. Пострадавшую сотрудницу магазина госпитализировали в медицинское учреждение, информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Уссурийске мужчина избил подростка продуктовой корзиной в магазине. Конфликт между ними начался из-за того, что подросток начал выкладывать свои товары на ленту, не дождавшись, когда стоявший впереди мужчина закончит расчет.

Ранее магазинный вор выстрелил в лицо охраннику в Москве.