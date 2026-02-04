Опровергнута эффективность одного из способов повысить работоспособность мозга

Производители спортивной обуви всё чаще заявляют, что их продукция влияет не только на тело, но и на мозг. Так, компания Nike утверждает, что новые модели кроссовок способны «активировать мозг», усиливать сенсорную осознанность и повышать концентрацию за счет стимуляции подошв стоп. Аналогичные «нейро-стельки» и носки, воздействующие на нервную систему, предлагают и другие бренды. Ученые рассказали, стоить ли верить подобным маркетинговым заявлениям. Об этом сообщает портал The Conversation.

«Изучая восприятие, внимание и сенсорную обратную связь, мы по-новому подходим к связи между мозгом и телом. Речь идет не только о скорости, но и о сосредоточенности и ощущении присутствия», — заявил главный научный директор Nike Мэттью Нерс в пресс-релизе компании.

Стопы действительно богаты рецепторами, чувствительными к давлению, вибрации и движению. Сигналы от них поступают в соматосенсорную кору головного мозга — область, отвечающую за обработку телесных ощущений. Это делает стопы важными для равновесия, осанки и координации движений.

Кроме того, обувь влияет на проприоцепцию — способность мозга ощущать положение тела в пространстве. Именно поэтому неврологи и физиотерапевты уделяют большое внимание обуви при лечении пациентов с нарушениями походки или равновесия. Однако влияние на движение — не то же самое, что улучшение когнитивных функций.

На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что пассивная стимуляция стоп — за счет текстур, формы подошвы или материалов — способна заметно улучшить внимание или когнитивную работоспособность у здоровых людей. Небольшие эффекты наблюдаются лишь в узких группах — например, у пожилых людей в программах реабилитации.

При этом субъективные ощущения могут быть вполне реальными. Эффект ожидания и вера в пользу продукта способны влиять на восприятие, мотивацию и даже поведение.

«Если человек верит, что обувь помогает ему сосредоточиться, это само по себе может изменить его состояние», — отмечают исследователи. Кроме того, концепция «воплощенного мышления» предполагает, что поза, движение и телесная устойчивость могут влиять на настроение и ощущение ясности ума.

Тем не менее ученые подчеркивают разрыв между маркетингом и наукой. Обувь действительно может менять сенсорную обратную связь, походку и телесные ощущения. Но утверждения о прямом и надёжном улучшении когнитивных функций не подтверждаются экспериментальными данными.

«Если бы обувь действительно оказывала сильное влияние на внимание и концентрацию, эти эффекты были бы легко измеримы и воспроизводимы. Пока этого не наблюдается», — резюмируют нейробиологи.

По мнению специалистов, самые значимые «ментальные» эффекты для здоровья по-прежнему связаны с регулярным движением, тренировками, сном и управлением вниманием — а не с особенностями подошвы.

