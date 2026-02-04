Размер шрифта
Медалистка Игр и звезда OnlyFans отстранена из-за проблем с допингом

Призерку Игр и звезду OnlyFans Алишу Ньюман отстранили за пропуск допинг-тестов
Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронзовая медалистка парижской Олимпиады — 2024 в прыжках с шестом Алиша Ньюман получила временное отстранения из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Athletics Integrity Unit — независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

31-летняя представительница Канады отстранена из-за нарушения правил предоставления информации о местонахождении для взятия допинг-проб.

Ньюман — чемпионка Игр Содружества 2018 года, пятикратная чемпионка Канады (2016—2019, 2022), участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, бронзовая медалистка Олимпиады 2024 года. Атлетка — обладательница национального рекорда Канады в прыжках с шестом — 4,85 м, который был установлен в 2024 году.

Канадская прыгунья получила известность также благодаря тому, что завела страницу на OnlyFans. В своем аккаунта она публикует много постов о том, как проводит тренировки, какое питание предпочитает. Спортсменка подчеркивает, что ее «не волнует, что об этом думают другие».

Ранее российская теннисистка была дисквалифицирована за договорные матчи.
 
