Назван новый клуб российского нападающего НХЛ Панарина

Инсайдер Фридман: нападающий Панарин перешел в клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Взамен «Рейнджерс» получит проспекта Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта.

Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» был рассчитан до лета 2026 года. Клуб вывел Панарина из состава, чтобы успешно обменять, а изначально о желании «Рейнджерс» избавиться от российского нападающего стало известно 17 января. Хоккеист признался, что был в замешательстве от этого.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывал $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее нападающий «Рейнджерс» Джей Ти Миллер назвал отстоем возможный уход Панарина из клуба.
 
