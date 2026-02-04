Размер шрифта
Назван неочевидный фактор старения женщин

Psychoneuroendocrinology: тревога за здоровье ускоряет старение организма у женщин
Shutterstock

Женщины, которые испытывают сильную тревогу из-за ухудшения здоровья с возрастом, стареют быстрее на молекулярном уровне. К такому выводу пришли ученые, проанализировав эпигенетические маркеры старения. Работа опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.

Возраст все чаще рассматривается не только как число прожитых лет, но и как биологический процесс. У людей одного календарного возраста биологическое старение может протекать с разной скоростью — это зависит от состояния клеток. Для оценки таких различий ученые используют так называемые эпигенетические «часы», основанные на изменениях метилирования ДНК — химических меток, которые регулируют активность генов.

Ранее было показано, что хронический стресс и психологическое неблагополучие могут ускорять биологическое старение. Однако влияние специфической тревоги, связанной именно со старением, до сих пор изучалось слабо. Эта форма тревоги включает страхи перед ухудшением здоровья, утратой привлекательности и репродуктивных возможностей — проблемами, с которыми женщины сталкиваются под особым социальным давлением.

Команда исследователей под руководством Марианы Родригес из Школы глобального общественного здоровья Нью-Йоркского университета проанализировала данные 726 женщин, участвовавших в масштабном американском исследовании MIDUS. Участницы сдавали анализы крови и отвечали на вопросы о своём психологическом состоянии.

Ученые оценивали тревогу по трем направлениям: страх ухудшения здоровья, опасения по поводу внешности и тревогу, связанную с репродуктивным старением. Биологический возраст определяли с помощью двух эпигенетических алгоритмов, один из которых — DunedinPACE — позволяет оценить текущую скорость старения организма.

Анализ показал, что именно тревога за здоровье связана с ускорением биологического старения. Женщины, которые сильнее переживали из-за возможных болезней и физического упадка, демонстрировали более высокую скорость старения клеток, независимо от уже имеющихся хронических заболеваний.

При этом опасения, связанные с внешностью и репродуктивным возрастом, не показали статистически значимой связи с ускоренным старением. По мнению ученых, такие страхи со временем ослабевают, тогда как тревога за здоровье, напротив, усиливается с возрастом.

Ранее был назван досуг, замедляющий снижение памяти у пожилых людей.
 
