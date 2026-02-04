Размер шрифта
Французские СМИ сообщили о тайном визите в Россию советника Макрона

Express: дипломатический советник Макрона прибыл в Москву для встречи с Ушаковым
3 февраля в Москву прибыл Эммануэль Бонн, советник по вопросам внешней политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает французский журнал L'Express.

По информации, полученной изданием, Бонн совершил не афишируемый визит в российскую столицу для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

3 февраля Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка его контактов с президентом России Владимиром Путиным. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию на Украине. Президент РФ в ответ заявил, что украинский конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

Ранее в Кремле оценили заявления Макрона о возобновлении диалога с Путиным.
 
