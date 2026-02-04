Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Прибалтике высказались за возобновление диалога с Россией

Euronews: Эстония и Латвия призвали возобновить прямой диалог с Россией
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией. Их слова приводит Euronews.

Они отметили, что европейская сторона все еще имеет право право участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку косвенно участвуют в нем.

«Мы тоже должны иметь право голоса. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — сказал Карис.

30 января заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский сообщил, что посольствам прибалтийских стран в ближайшие дни будет объявлено о принятых в их отношении решениях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, что Польша и прибалтийские страны занимают первые ряды в «обозе русофобов».

Ранее в МИД РФ прокомментировали регламентирование работы своих посольств в Прибалтике.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!