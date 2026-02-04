В Прибалтике высказались за возобновление диалога с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией. Их слова приводит Euronews.

Они отметили, что европейская сторона все еще имеет право право участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку косвенно участвуют в нем.

«Мы тоже должны иметь право голоса. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — сказал Карис.

30 января заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский сообщил, что посольствам прибалтийских стран в ближайшие дни будет объявлено о принятых в их отношении решениях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, что Польша и прибалтийские страны занимают первые ряды в «обозе русофобов».

Ранее в МИД РФ прокомментировали регламентирование работы своих посольств в Прибалтике.