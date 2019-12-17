СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

В деле об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата установлена причастность 40 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 11 из подозреваемых уже задержаны и арестованы. 11-ый фигурант был задержан в ночь на 16 декабря. В настоящее время по отношению к задержанному проходят следственные действия.

2 ноября в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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