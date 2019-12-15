Появилось видео затонувшего плавдока с подлодкой в Севастополе
В сети было обнародовано видео, на котором запечатлено списанное судоремонтное сооружение и подлодка, затонувшие в Севастополе. Кадры опубликованы на YouTube-канале «Вести Севастополя».
На кадрах с разных ракурсов видна часть подлодки, которая всплыла.
Ранее сообщалось, что плавдок, построенный в 1938 году, затонул в ночь на 15 декабря, в нем была списанная подводная лодка Б-380. О пострадавших не сообщалось.
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