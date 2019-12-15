Затонувшие в бухте Севастополя подлодку и плавдок готовят к буксировке для утилизации

Списанные плавдок и подлодку, которые затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

В пресс-службе уточнили, что плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки вывели из эксплуатации флота более 10 лет назад.

В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к пункту утилизации.

Ранее сообщалось, что плавдок, построенный в 1938 году, затонул в ночь на 15 декабря, в нем была списанная подводная лодка Б-380. О пострадавших не сообщалось.

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