В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 15 человек
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В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли 15 человек, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает полиция Новой Зеландии.
Ранее сообщалось о шести погибших.
В полиции также сообщили, что продолжат помогать родственникам жертв извержения.
Известно, что во время происшествия на острове находились 47 человек, в том числе туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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