В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 15 человек

В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли 15 человек, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает полиция Новой Зеландии.

Ранее сообщалось о шести погибших.

В полиции также сообщили, что продолжат помогать родственникам жертв извержения.

Известно, что во время происшествия на острове находились 47 человек, в том числе туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

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