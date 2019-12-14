Суд в Киеве вынес приговор подозреваемой в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева вынес решение в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детского врача Юлии Кузьменко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Кузьменко отправили под арест на два месяца. О соответствующем решении ходатайствовал прокурор по делу.

Уточняется, что ранее в четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о задержании в убийстве журналиста, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. По данным следствия, к преступлению причастны от пяти человек. Кузьменко подозревается в исполнении преступления.

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