Путин расписался на «КАМазе»

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Президент России Владимир Путин садится за руль головной автомашины «Камаз» во время проезда колонны... Президент России Владимир Путин садится за руль головной автомашины «Камаз» во время проезда колонны...
Президент России Владимир Путин садится за руль головной автомашины «Камаз» во время проезда колонны...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин в ходе визита на завод «КАМаз» а Набережных Челнах ознакомился с прототипом нового грузовика и расписался на одном из автомобилей, сообщает РИА «Новости».

Путину показали новый грузовик «Камаз-2020». Кабина автомобиля оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником. Его кузов оснащен солнечными батареями.

Путин решил лично осмотрел кабину.

«Супер», — сказа президент.

Президенту также показали грузовик нового семейства, который планируется запустить в серийное производство в 2020 году. На одном из таких грузовиков Путин расписался.

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