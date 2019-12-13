Путин расписался на «КАМазе»

Российский президент Владимир Путин в ходе визита на завод «КАМаз» а Набережных Челнах ознакомился с прототипом нового грузовика и расписался на одном из автомобилей, сообщает РИА «Новости».

Путину показали новый грузовик «Камаз-2020». Кабина автомобиля оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником. Его кузов оснащен солнечными батареями.

Путин решил лично осмотрел кабину.

«Супер», — сказа президент.

Президенту также показали грузовик нового семейства, который планируется запустить в серийное производство в 2020 году. На одном из таких грузовиков Путин расписался.

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