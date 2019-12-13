Число жертв пожара на «Адмирале Кузнецове» достигло двух человек

В результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северный флот.

Как отмечается, погибшим оказался один из пропавших военных.

Ранее сообщалось об одном погибшем, еще 14 человек пострадали.

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