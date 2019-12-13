Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Мужчина, включавший в своей квартире запись ржания лошадей, арестован в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского МВД.

По данным правоохранительных органов, нижегородец изводил соседей записью лошадиного ржания с апреля 2018 года. Сотрудники отдела внутренних дел доказали его причастность к «причинению психических страданий» жильцам дома.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», мужчина был заключен под стражу.

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