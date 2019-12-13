Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Зафиксированный показатель стал самым высоким за 11 лет.

По подсчетам Росстата, миграционный приток не способен перекрыть естественную убыль населения, что приводит к снижению численности жителей России.

Демографы отмечают, что основной причиной естественной убыли является снижение рождаемости, которое фиксируется в 80 ил 85 регионов страны.

Причиной падения рождаемости является сокращение количества женщин репродуктивного возраста.

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