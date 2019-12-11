В сети появилось видео задержания сторонника «Правого сектора» в Мурманске
ФСБ опубликовала видео задержания в Мурманске сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России)*, готовившего теракт.
На кадрах показано, как силовики ведут злоумышленника и сажают в машину.
Как стало известно ранее, мужчина был задержан 10 декабря в момент, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. С его помощью он планировал устроить теракт.
«Правый сектор»* — организация, запрещенная в России.
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