Суд приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Малышевского к 3 годам колонии
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Суд приговорил участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Эдуарда Малышевского к 3 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Отмечается, что после задержания он разбил стекло в автозаке, которое упало на одного из правоохранителей.
Малышевский признан виновным по ст. «применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья».
Обвинение просило для него 3,5 года колонии.
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