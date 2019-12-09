Суд приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Малышевского к 3 годам колонии

Суд приговорил участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Эдуарда Малышевского к 3 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что после задержания он разбил стекло в автозаке, которое упало на одного из правоохранителей.

Малышевский признан виновным по ст. «применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья».

Обвинение просило для него 3,5 года колонии.

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