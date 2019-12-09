В Киеве продолжаются акции протеста перед нормандским саммитом
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В Киеве продолжают протестные акции против с требованием не допустить сдачи национальных интересов страны на нормандском саммите. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что на Банковой улице рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского были установлены рамки-металлоискатели.
Уточняется, что протестные акции начались в воскресенье, 8 декабря. В них приняли участие представители политических сил страны, в том числе и бывший президент Украины Петр Порошенко.
Возле офиса президента был установлен палаточный городок. Также акции прошли в центре города на Майдане Незалежности.
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