Синоптик пообещал отсутствие снега в Москве еще минимум неделю

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снега в столице не будет еще минимум неделю, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, такое отставание от привычной даты в последних числах ноября установления снежного покрова в Москве заставляет метеорологов «задуматься».

«Со снегом проблемы», — заключил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в начале недели в Москве продолжится оттепель.

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