Синоптик пообещал отсутствие снега в Москве еще минимум неделю
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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снега в столице не будет еще минимум неделю, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, такое отставание от привычной даты в последних числах ноября установления снежного покрова в Москве заставляет метеорологов «задуматься».
«Со снегом проблемы», — заключил синоптик.
По данным Гидрометцентра, в начале недели в Москве продолжится оттепель.
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