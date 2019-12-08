Льдина с шестью рыбаками и ребенком откололась от берега в Ивановской области

close
Павел Львов/РИА «Новости»

Льдина, на которой находятся шесть рыбаков и один ребенок оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб по региону.

Уточняется, что в настоящее время льдина находится в трех километрах от берега рядом с населенным пунктов Обжериха.

По словам представителя экстренных служб, спасательная операция уже организована.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Льдина с девятью рыбаками откололась на Волге в Марий Эл