Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста в Забайкалье автобуса

close
На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -... На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -...
На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -...
Регион-75/Чита/vk.com

В Чите по решению суда владелец упавшего с моста 1 декабря в Забайкалье автобуса Иван Стрельников был отправлен под домашний арест до 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

1 декабря на маршруте Сретенск-Чита автобус упал с моста на лед реки Куэнга. Причиной ДТП было названо лопнувшее колесо. В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.

2 декабря сотрудники полиции задержали организатора перевозки, индивидуального предпринимателя Стрельникова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Власти Забайкалья выплатят более 25 млн рублей участникам ДТП с автобусом