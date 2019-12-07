Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста в Забайкалье автобуса

В Чите по решению суда владелец упавшего с моста 1 декабря в Забайкалье автобуса Иван Стрельников был отправлен под домашний арест до 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

1 декабря на маршруте Сретенск-Чита автобус упал с моста на лед реки Куэнга. Причиной ДТП было названо лопнувшее колесо. В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.

2 декабря сотрудники полиции задержали организатора перевозки, индивидуального предпринимателя Стрельникова.

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