Резкий поворот головы стал причиной смерти британца

В Великобритании 17-летний подросток скончался от инсульта после того, как резко повернул голову. Об этом сообщает The Mirror.

По данным медиков, смерть могла наступить из-за разрыва артерии, который мог произойти во время поворота. В свою очередь разрыв мог стать причиной попадания тромба в мозг.

Уточняется, что британец не имел вредных привычек.

В результате инцидента мать подростка, вернувшись домой, обнаружила его на полу без сознания. Его госпитализировали, а через восемь дней он скончался. Диагноз инсульт был поставлен мальчику спустя четыре дня его пребывания в больнице, тогда его перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку он не приходил в сознание. На снимке КТ мозг выглядел здоровым, врачи предполагали, что он повредил кости черепа.