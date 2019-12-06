На Украине готовят марш на Крым

Лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров намерен организовать и провести шествие с территории Украины в Крым. Об этом сообщают местные СМИ.

По его словам, планируется «ненасильственная мирная акция», которая получила название «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Ожидается, что ее участники перейдут через крымско-украинскую границу.

«Мы идем к себе домой», — сказал Чубаров.

Он добавил, что попросит поучаствовать в марше представителей других государств.

На данный момент точных сроки для проведения акции еще нет.

Однако глава меджлиса уточнил, что уже сформирован штаб для организации мероприятия.