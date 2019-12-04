За продажу насвая и снюса могут начать штрафовать в РФ

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает введение штрафов за продажу аналогов насвая и снюса. Документ появлися в электронной базе законодательного органа.

Согласно его тексту, за торговлю насваем, снюсом и любыми содержащими никотин сосательными и жевательными смесями будет назначен штраф от пяти до 10 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

При аналогичных действиях должностных лиц в виде санкций выступят штраф от 30 до 50 тыс. руб. или до 15 суток ареста, а юрлицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Уточняется, что финансовые взыскания будут касаться и тех, кто осуществляет оптовую продажу, и тех, кто осуществляет розничную продажу.

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