8 из 12 квартир пострадало при взрыве газа под Белгородом

При взрыве газа в доме в Белгородской области пострадало восемь из 12 квартир. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Повреждения имеют восемь квартир», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что с места происшествия вывезено 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.

До этого стало известно, что взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Яковлево. В результате ЧП обрушилась вся фасадная часть здания с первого по четвертый этажи. Пострадали шесть человек, еще 18 человек были эвакуированы. Под завалами здания было найдено тело мужчины.

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