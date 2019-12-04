8 из 12 квартир пострадало при взрыве газа под Белгородом
При взрыве газа в доме в Белгородской области пострадало восемь из 12 квартир. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«Повреждения имеют восемь квартир», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что с места происшествия вывезено 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.
До этого стало известно, что взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Яковлево. В результате ЧП обрушилась вся фасадная часть здания с первого по четвертый этажи. Пострадали шесть человек, еще 18 человек были эвакуированы. Под завалами здания было найдено тело мужчины.
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