Стало известно, когда снег окутает Москву
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Москву ожидает снегопад, который выпадет уже в среду, 4 декабря. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Жителям и гостям столицы стоит ожидать снежных осадков уже с самого утра. Однако обильных снегопадов пока не будет, как и сильного ветра.
«Выпадет примерно один, максимум два сантиметра снега», — рассказал Леус.
Синоптик добавил, что гололедица на дорогах столицы не предвидится.
Леус также отметил, что снег быстро растает, ведь в четверг, 5 декабря, вероятно, будет оттепель.
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