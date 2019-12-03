Стало известно, когда снег окутает Москву

Москву ожидает снегопад, который выпадет уже в среду, 4 декабря. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жителям и гостям столицы стоит ожидать снежных осадков уже с самого утра. Однако обильных снегопадов пока не будет, как и сильного ветра.

«Выпадет примерно один, максимум два сантиметра снега», — рассказал Леус.

Синоптик добавил, что гололедица на дорогах столицы не предвидится.

Леус также отметил, что снег быстро растает, ведь в четверг, 5 декабря, вероятно, будет оттепель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы

— Ноябрь в Москве вошел в список самых теплых за 140 лет

— Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре