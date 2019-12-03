Автобус с пассажирами перевернулся Воронежской области
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В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Как отмечается, ДТП произошло в 12.30 на 763 километре трассы М-4 «Дон».
Авария произошла из-за того, что водитель автобуса MAN не справился с управлением. Сообщается о нескольких пострадавших.
Автобус следовал по маршруту Москва — Ростов-на-Дону.
Других подробностей не приводится.
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