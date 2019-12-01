При пожаре в жилом доме на Ямале погибла девочка

Семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает сайт главка МЧС по региону.

Как стало известно, в результате пожара также пострадали три человека.

По имеющейся информации, пожар в частном одноэтажном деревянном доме случился в ночь на воскресенье, 1 декабря. Пожар охватил все здание. Возгорание было на площади в размере 144 кв. м.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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