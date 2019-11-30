Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань

Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По последней информации, самолет, на котором 29 ноября должны были вылететь россияне, задержался из-за закрытия аэропорта в Нанкине на двое суток.

В пресс-службе сообщили, что в Санья было направлено другое воздушное судно.

Отмечается, что вылет туристов из Китая состоится 1 декабря в 01.30 по московскому времени.

Также представитель перевозчика заявил, что авиакомпания возьмет на себя все затраты пассажиров.

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