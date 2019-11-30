В посольстве США призвали разрешить арестованному за шпионаж в РФ Уилану позвонить отцу

Посольство США в Москве призывает российские власти позволить арестованному по обвинению в шпионаже гражданину США,Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану позвонить отцу в день его рождения. Об этомм сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Ребекку Росс.

По словам дипломата, Уилан на протяжении 11 месяцев не связывался с родными.

«Почему российские власти не прекратят играть в игры и не позволят Полу напрямую поговорить с отцом? А еще лучше будет, если Пола отпустят домой», — написала Росс в Twitter.

Ранее также временный поверенный в делах Соединенных Штатов в России Джули Фишер заявила, что Москва уже 11 месяцев не позволяет Уилану, находящегося в СИЗО «Лефортово», общаться с родственниками. Она также сказала, что представители американской дипмиссии не смогли передать американцу ужин ко Дню благодарения.

По данным источника «Интерфакса», администрация СИЗО не передала заключенному продукты, так как среди них находились не предусмотренные правилами.

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