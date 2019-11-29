В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали пять судов после анонимного сообщения о минировании, передает агентство городских новостей «Москва».

Об этом рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В связи с поступившим сообщением на электронную почту суда о минировании здания Московского городского суда осуществлена эвакуация сотрудников и посетителей во всех зданиях Московского городского суда. Проводятся необходимые меры по проверке сообщения», — сказала она.

Речь идет о Басманном, Пресненском, Замоскворецком, Чертановском судах, а также о Мосгорсуде.

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