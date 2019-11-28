Местный житель Кипра выстрелил в ногу туристу на велосипеде

Местный житель Кипра выстрелил в ногу 50-летнему туристу из Германии. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Инцидент произошел на северо-западной стороне полуострова. Немец ехал на велосипеде из кемпинга в больницу города Полис Хрисохус. Он услышал громкий звук, который раздался из пикапа, следовавшего в противоположном направлении. Затем он почувствовал жжение в левом колене.

Когда пострадавший прибыл в больницу, врач установил, что тот был ранен из пневматического пистолета. Хирург удалил пулю, застрявшую в ноге.

Турист обратился в полицию. Пикап был найден. Подозреваемый в преступлении 18-летний солдат был задержан на два дня. По его словам, выстрел произошел случайно.

Отмечается, что в ходе обыска у солдата в доме нашли дробовик, винтовку и пневматический пистолет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В центре Афин обстреляли туристический автобус

— В Черногории обстреляли катавшегося на гидроцикле россиянина