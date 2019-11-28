Стало известно о состоянии двух пострадавших после стрельбы в колледже Благовещенска

В Минздраве Амурской области рассказали о состоянии здоровья двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в Амурской областной детской клинической больнице находится один пациент, ему 17 лет. Его состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Другой 20-летний постиравший находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы. Он активен, медики относят его состояние ближе к удовлетворительному.

Отмечается, что обоих видна положительная динамика выздоровления.

В результате стрельбы, которую открыл студент, в колледже Благовещенска погиб один учащийся, еще трое получили ранения. На прошлой неделе был выписан один из пострадавших.

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