Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия. Об этом на написала в своей статье в «Российской газете».

По ее словам, главным вызовом страны является падение рождаемости.

«Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность», — пояснила Матвиенко.

Она считает, что для решения проблемы необходима всесторонняя поддержка семей с детьми.

Также парламентарий подчеркнула, что федеральная власть и субъекты РФ должны своевременно доводить деньги адресата.

Кроме того, россияне сами должны знать о мерах поддержки. По статистике, почти 35% семей не в курсе о положенных им льготах, отметила Матвиенко.

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