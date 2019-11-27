Кому вредно пить чай, рассказала врач

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, кому вредно пить чай. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Она заявила, что этот напиток является тонизирующим, поэтому важно учитывать генетические особенности: чай может вызывать изжогу и раздражать слизистые пищеварительного тракта. Ограничить себя в употреблении напитка стоит тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также подверженным повышенной кислотности желудка. Добавки в виде молока, лимона, варенья и имбиря также могут навредить людям с болезнями желудка.

Уточняется, что кофеин, который содержится в чае, может спровоцировать головную боль. Врач предупредила, что люди с гипертонической болезнью и атеросклерозом могут столкнуться после употребления чая с учащенным сердцебиением и сильным выделением желудочного сока.

Если пить чай часто, по словам эксперта, в почках могут образовываться камни из-за большого содержания в напитке оксалатов — солей щавелевой кислоты, а страдающим бессонницей стоит воздержаться от слишком крепких чайных напитков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Держитесь подальше»: стало известно, чем нельзя завтракать

— Модный тренд: в России вспомнили про свой чай

— Кому не стоит есть мандарины, рассказали диетологи